Как привлечь внимание мужчины в танце
В ходе эксперимента психологи предложили 200 мужчинам и женщинам оценить привлекательность движений 39 молодых девушек. Однако испытуемые оценивали их танец не "живьем", а на основе безликих трехмерных моделей, которые воспроизводили все движения.
Просмотрев 15-секундный ролик с танцем, участники присваивали ему оценку по шкале от 1 до 7 баллов. Оказалось, что наибольший восторг вызвали у испытуемых покачивания бедер.
Кроме того, участники высоко оценили несимметричные движения руками и умение чувствовать ритм. При этом, избыток или недостаток движений рук испытуемые оценивали как неопытность в танце, передает Scientific Reports.
К сожалению, сделанные открытия нельзя назвать универсальными, поскольку в исследовании принимали участие лишь представители западной культуры. Однако эта работа отлично дополняет пласт исследований о роли танца в поиске партнера.
Напомним, ранее социологи установили, что современное поколение молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет предпочитает сначала заняться с новым знакомым сексом, а уже потом отправляться на первое свидание. Как объясняют эксперты, молодежь слишком занята и амбициозна, чтобы тратить время на партнеров, с которыми у них не возникла "химия".
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