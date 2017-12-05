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Общество

Самоуверенные немцы обломали зубы о Москву

Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin
Ровно 76 лет назад, 5 декабря 1941 года, советские войска начали контрнаступление под Москвой. Хваленая немецкая военная машина, ранее не потерпевшая ни одного крупного поражения, была разгромлена и отброшена от столицы СССР. Победа Красной армии спутала планы гитлеровцев на быстрый разгром Советского Союза – блицкриг.
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Бросок на Москву

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Генералы великой Победы

Осенью 1941 года обстановка для Красной армии была крайне сложной: гитлеровцы захватили Прибалтику, Белоруссию и Украину, блокировали Ленинград и остановились на дальних подступах к Москве. Для захвата столицы СССР немецкое командование разработало план операции "Тайфун". В Берлине были уверены в успехе. Предполагалось мощными ударами танковых клиньев сломить оборону советских войск, окружить их и уничтожить, а затем охватить Москву с севера и юга и войти в город.

Для реализации своих амбициозных планов нацистская Германия сосредоточила огромные силы. Группа армий "Центр" имела в своем распоряжении 1,8 миллиона человек (42% германских сухопутных войск на Восточном фронте), 1,7 тысячи танков (75%), более 14 тысяч орудий и минометов (33%) и около 1400 самолетов (50%). Численность противостоящих этой армаде советских войск была почти вдвое меньше: 1,25 миллиона человек, 990 танков, 7 600 орудий и минометов, а также 677 самолетов.

Гитлеровцы бросили на Москву больше танковых и моторизованных дивизий, чем против Франции, Бельгии и Нидерландов вместе взятых в мае 1940 года.

В общей сложности, с учетом тыловых служб, добровольцев и занятого в обеспечении обороны гражданского населения, в битве за Москву принимали участие семь миллионов человек. Неслучайно сражение внесено в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее во Второй мировой войне.

Фото: wikipedia.org

На ближних подступах

К середине ноября вермахт на ряде направлений сломил оборону Красной армии и вышел на ближние подступы к столице. В начале декабря немцы достигли канала Москва – Волга на севере, на юго-западном направлении подошли к Наро-Фоминску, а с юга – к Кашире.

Передовой отряд немецких автоматчиков на мотоциклах был замечен на Химкинском мосту (по другим данным, они достигли района станции метро "Сокол" – тогдашней окраины столицы).

Но стойкой и активной обороной красноармейцы вынудили немецко-фашистские войска рассредоточиться на огромном фронте. В результате они потеряли изначальную маневренность и наступательный запас. В первых числах декабря немцы окончательно выдохлись. Создались условия для перехода в контрнаступление.

Фото: wikipedia.org

Ответный удар

Контрнаступление началось утром 5 декабря ударом левого крыла Калининского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Конева. За первые дни красноармейцы серьезно потеснили немцев, продвинувшись в юго-западном направлении на 60-120 километров.

Поддерживая контрнаступление, войска Западного фронта генерала армии Георгия Жукова освободили Клин, Истру и Волоколамск. Противник был отброшен на 90-110 километров от столицы. Угроза для Москвы с севера таким образом была ликвидирована.

Фото: wikipedia.org

Продолжая наступление, Красная армия к началу января 1942 года отбросила вермахт на 100-250 километров. Было разгромлено 38 дивизий противника, освобождено более 11 тысяч населенных пунктов Тульской, Рязанской и Московской областей. Освобождена значительная территория Калининской (ныне Тверской), Орловской и Смоленской областей.

Советские бойцы проявляли беспримерный героизм. Их массово поддерживало мирное население. Один из таких случаев произошел 11 декабря 1941 года. Житель подмосковного села Лишняги Иван Иванов повторил подвиг Ивана Сусанина, заведя в глубокий овраг автоколонну гитлеровцев из 40 машин. Под завязку груженные оружием и провизией, выбраться обратно они уже не смогли. За это нацисты жестоко расправились с Ивановым. В дальнейшем он был посмертно награжден орденом Отечественной войны.

Фото: wikipedia.org

В психологическом состоянии не ожидавших такого напора немцев произошел перелом. Так, немецкий рядовой А. Фольтгеймер назвал происходящее адом.

"Русские начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Умоляю тебя, перестань мне писать о шелке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую", – писал он в письме супруге.

Сама столица, как и положено, жила на положении осажденного города. При авианалетах было запрещено включать свет в квартирах. За этим строго следили разъезжавшие по улицам патрули. Порой темнота была такая, что люди сталкивались на неосвещенных улицах. В конце ноября 1941 года появились светящиеся в темноте карточки, которые прикреплялись к одежде. Стоили они 1 рубль 60 копеек.

Кстати говоря, есть мнение, что Москву отстояли сибирские дивизии. Признавая их вклад в разгром врага, необходимо все же помнить, что немецкое наступление захлебнулось еще на оборонительном этапе, когда сибиряков на фронте под Москвой не было.

Фото: wikipedia.org

Столицу защищали буквально всей страной: отражавшие атаку гитлеровцев дивизии были сформированы по всему Союзу. Помогали сдерживать наступление врага и в тылу: в отряды народного ополчения вступили более 100 тысяч человек.

Переломный момент

Контрнаступление советских войск под Москвой закончилось 7 января 1942 года, в целом же битва за столицу СССР завершилась в апреле 1942 года. Нацистская Германия, до того не знавшая поражений на фронтах Второй мировой войны, получила тяжелейший удар.

Потери гитлеровцев составили около 500 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести, более 1 300 танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники.

Фото: wikipedia.org

Столь крупное поражение дало ясно понять гитлеровскому командованию: легкой прогулки не будет, блицкриг не состоялся, а значит, впереди долгая и упорная борьба на истощение. Генерал вермахта Гюнтер Блюментрит с горечью признавал: "Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое.

Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя".

Битва за Москву имела грандиозное военно-политическое и морально-психологическое значение. У советских граждан появилась вера в победу, был развеян миф о непобедимости вооруженных сил нацистской Германии. Победа Красной армии заставила Японию и Турцию воздержаться от войны против СССР и в целом поспособствовала укреплению антигитлеровской коалиции.

Автор: Иван Поляков5 декабря 2017, 22:00

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