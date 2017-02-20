Как Сталинградская битва спутала карты Гитлеру

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру.

"Постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования", – говорится в президентском указе, размещенном на официальном портале правовой информации. Руководителем оргкомитета стал зампред председателя правительства Дмитрий Рогозин. Кроме того, глава государства поручил кабинету министров в течение ближайшего месяца утвердить состав комитета и утвердить план проведения мероприятий по празднованию годовщины окончания Сталинградской битвы.

Стоит отметить, что совсем недавно праздновалось 74 года со дня окончания этой битвы. Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимавший участие в официальных мероприятиях в Волгограде, победа в Сталинграде – стала символом стойкости, мужества и отваги. "Мы все в неоплатном долгу перед защитниками Сталинграда, многие из них погибли. Но их непобедимый дух, мужество и отвага живы до сих пор в нашей памяти", – сказал тогда председатель нижней палаты парламента.

Действительно, Сталинград стал кровопролитнейшей битвой не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Нацистская Германия, оправившись от поражения под Москвой, рассчитывала нанести окончательный удар по СССР, выйдя к Волге и отрезав юг России и Кавказ от остальной территории страны. В Кремле понимали всю опасность создавшегося положения и были полны решимости расстроить планы противника.





Впрочем, начало летней кампании 1942 года складывалось для советских войск не совсем удачно. Несмотря на их ожесточенное и героическое сопротивление, немцы смогли выйти к Ростову и начать дальнейшее продвижение к Волге силами Шестой армии генерала Фридриха Паулюса. 23 августа 1942 года они подвергли Сталинград жесточайшей бомбардировке, уничтожив десятки тысяч мирных жителей. А спустя три недели бои начались уже в самом городе.

И здесь немцы столкнулись с невиданным ранее сопротивлением. Хваленая Шестая армия, с которой, как говорил Гитлер, можно "штурмовать небеса", оказалась втянута в жесточайшие городские бои, превратившиеся в настоящий ад для рвущихся к Волге частей Вермахта. Советские бойцы сделали крепостью каждый дом, каждый заводской корпус. Бои велись за каждый клочок земли. Вот как описывает происходящее в Сталинграде в те дни немецкий солдат Рейх Отт: "Сталинград – это ад! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов.… Каждый день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад", – писал он. Кроме того, солдат Вермахата крайне высоко оценил боевые качества советских солдат. "они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения", – признавался Отт.





Особенно ожесточенные бои развернулись на Мамаевом Кургане, который несколько раз переходил из рук в руки. Символами подвига Красной армии стали дом Якова Павлова, дом Облпотребсоюза, завод "Красный октябрь". На территории последнего солдаты противоборствующих сторон сидели буквально в нескольких метрах друг от друга. Гремели взрывы, автоматные очереди, лилась кровь, но за свои позиции красноармейцы дрались до конца. Бои в городе серьезно измотали немцев, но настоящий кошмар был для них еще впереди.

Шестая армия, вклинившаяся в Сталинград, оставила защищать свои фланги отряды союзников – итальянцев, румын и венгров, боевые качества которых были крайне невысокими. Этим и воспользовалось советское командование, начавшее операцию по окружению немецких войск под названием "Уран". Советские войска, командование которыми осуществляли Александр Василевский, Николай Ватутин и другие опытные военачальники, прорвали оборону противника и вскоре взяли армию Паулюса в кольцо.





Началась мучительная агония агрессора. "Все брошено на произвол судьбы. Никто не знает, где находится его полк, его рота, каждый предоставлен самому себе. Проезжая через Гумрак, я видел толпу наших отступающих солдат, они плетутся в самых разнообразных мундирах, намотав на себя всевозможные предметы одежды, лишь бы согреться", – описывал тогда катастрофу германской армии обер-лейтенант Вермахта Гергард Румпфинг. В итоге последние немецкие части вместе с Паулюсом сдались в плен 2 февраля, что и стало датой окончания битвы.

Следует подчеркнуть, что победа в этом тяжелейшем сражении имела колоссальное военно-политическое значение для СССР. Именно окончание Сталинградской битвы стало переломной точкой войны, началом изгнания оккупантов. Уже после Сталинграда были славные победы под Курском, Харьковом, на Днепре и Западной Украине, в Белоруссии и Прибалтике, а также освобождение от нацистского ига стран Восточной Европы. Но все эти великие триумфы стали бы невозможны без поистине общенародного подвига в Сталинграде.





Что касается Германии и ее союзников, то они, хоть и сохранили внушительную военную мощь, но все-таки понесли в Сталинграде невосполнимые потери: около миллиона человек, почти шесть тысяч орудий, более 700 орудий, 1666 танков и прочей военной техники. Более того, Третий Рейх лишилась ряда стратегически важных территорий с богатой ресурсной базой, что окончательно подорвало промышленные возможности Германии. Лондонское радио, отдавая дань уважения подвигу Советского союза, заявляло: "За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую..."

Победа под Сталинградом изменила ход истории, нанеся смертельный удар кровавому, жестокому и античеловечному нацистскому режиму. И масштабное празднование этого события должно в очередной раз напомнить нам о подвиге наших предков и ценности мирного неба над головой. Последнее особенно актуально в условиях, когда некоторые западные политики не стесняясь говорят о необходимости применения силы для "сдерживания" нашей страны. Но, как говорил князь Александр Невский :"Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Истинность этого утверждения была сполна продемонстрирована под Сталинградом.



