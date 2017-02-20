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Общество

Как Сталинградская битва спутала карты Гитлеру

Монумент "Родина-мать зовёт!"
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру.
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"Постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования", – говорится в президентском указе, размещенном на официальном портале правовой информации. Руководителем оргкомитета стал зампред председателя правительства Дмитрий Рогозин. Кроме того, глава государства поручил кабинету министров в течение ближайшего месяца утвердить состав комитета и утвердить план проведения мероприятий по празднованию годовщины окончания Сталинградской битвы.

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Стоит отметить, что совсем недавно праздновалось 74 года со дня окончания этой битвы. Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимавший участие в официальных мероприятиях в Волгограде, победа в Сталинграде – стала символом стойкости, мужества и отваги. "Мы все в неоплатном долгу перед защитниками Сталинграда, многие из них погибли. Но их непобедимый дух, мужество и отвага живы до сих пор в нашей памяти", – сказал тогда председатель нижней палаты парламента.

Действительно, Сталинград стал кровопролитнейшей битвой не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Нацистская Германия, оправившись от поражения под Москвой, рассчитывала нанести окончательный удар по СССР, выйдя к Волге и отрезав юг России и Кавказ от остальной территории страны. В Кремле понимали всю опасность создавшегося положения и были полны решимости расстроить планы противника.

Фото: GLOBAL LOOK press

Впрочем, начало летней кампании 1942 года складывалось для советских войск не совсем удачно. Несмотря на их ожесточенное и героическое сопротивление, немцы смогли выйти к Ростову и начать дальнейшее продвижение к Волге силами Шестой армии генерала Фридриха Паулюса. 23 августа 1942 года они подвергли Сталинград жесточайшей бомбардировке, уничтожив десятки тысяч мирных жителей. А спустя три недели бои начались уже в самом городе.

И здесь немцы столкнулись с невиданным ранее сопротивлением. Хваленая Шестая армия, с которой, как говорил Гитлер, можно "штурмовать небеса", оказалась втянута в жесточайшие городские бои, превратившиеся в настоящий ад для рвущихся к Волге частей Вермахта. Советские бойцы сделали крепостью каждый дом, каждый заводской корпус. Бои велись за каждый клочок земли. Вот как описывает происходящее в Сталинграде в те дни немецкий солдат Рейх Отт: "Сталинград – это ад! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов.… Каждый день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад", – писал он. Кроме того, солдат Вермахата крайне высоко оценил боевые качества советских солдат. "они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения", – признавался Отт.

Фото: wikipedia.org

Особенно ожесточенные бои развернулись на Мамаевом Кургане, который несколько раз переходил из рук в руки. Символами подвига Красной армии стали дом Якова Павлова, дом Облпотребсоюза, завод "Красный октябрь". На территории последнего солдаты противоборствующих сторон сидели буквально в нескольких метрах друг от друга. Гремели взрывы, автоматные очереди, лилась кровь, но за свои позиции красноармейцы дрались до конца. Бои в городе серьезно измотали немцев, но настоящий кошмар был для них еще впереди.

Шестая армия, вклинившаяся в Сталинград, оставила защищать свои фланги отряды союзников – итальянцев, румын и венгров, боевые качества которых были крайне невысокими. Этим и воспользовалось советское командование, начавшее операцию по окружению немецких войск под названием "Уран". Советские войска, командование которыми осуществляли Александр Василевский, Николай Ватутин и другие опытные военачальники, прорвали оборону противника и вскоре взяли армию Паулюса в кольцо.

Фото: GLOBAL LOOK press

Началась мучительная агония агрессора. "Все брошено на произвол судьбы. Никто не знает, где находится его полк, его рота, каждый предоставлен самому себе. Проезжая через Гумрак, я видел толпу наших отступающих солдат, они плетутся в самых разнообразных мундирах, намотав на себя всевозможные предметы одежды, лишь бы согреться", – описывал тогда катастрофу германской армии обер-лейтенант Вермахта Гергард Румпфинг. В итоге последние немецкие части вместе с Паулюсом сдались в плен 2 февраля, что и стало датой окончания битвы.

Следует подчеркнуть, что победа в этом тяжелейшем сражении имела колоссальное военно-политическое значение для СССР. Именно окончание Сталинградской битвы стало переломной точкой войны, началом изгнания оккупантов. Уже после Сталинграда были славные победы под Курском, Харьковом, на Днепре и Западной Украине, в Белоруссии и Прибалтике, а также освобождение от нацистского ига стран Восточной Европы. Но все эти великие триумфы стали бы невозможны без поистине общенародного подвига в Сталинграде.

Фото: wikipedia.org

Что касается Германии и ее союзников, то они, хоть и сохранили внушительную военную мощь, но все-таки понесли в Сталинграде невосполнимые потери: около миллиона человек, почти шесть тысяч орудий, более 700 орудий, 1666 танков и прочей военной техники. Более того, Третий Рейх лишилась ряда стратегически важных территорий с богатой ресурсной базой, что окончательно подорвало промышленные возможности Германии. Лондонское радио, отдавая дань уважения подвигу Советского союза, заявляло: "За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую..."

Победа под Сталинградом изменила ход истории, нанеся смертельный удар кровавому, жестокому и античеловечному нацистскому режиму. И масштабное празднование этого события должно в очередной раз напомнить нам о подвиге наших предков и ценности мирного неба над головой. Последнее особенно актуально в условиях, когда некоторые западные политики не стесняясь говорят о необходимости применения силы для "сдерживания" нашей страны. Но, как говорил князь Александр Невский :"Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Истинность этого утверждения была сполна продемонстрирована под Сталинградом.


Автор: Иван Поляков20 февраля 2017, 19:13

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