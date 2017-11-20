"Как же это больно": Порноактриса рассказала правду о своей работе

Порнозвезда Мэдисон Миссина рассказала о работе в индустрии. Актриса фильмов для взрослых призналась, что съемки не приносят ей удовольствия.

Трижды работница года в своей индустрии, которая уже 18 лет снимается в картинах с рейтингом "18+", заявила, что секс на съемочной площадке лишен всяческой привлекательности. А корона королевы порно сильно мешает в личной жизни.

"Секс весьма механический… В нем практически нет тех вещей, что обычно делают его приятным. Перед съемками приходится много общаться и обговаривать детали, чтобы на картинке все выглядело хорошо. Иногда это становится довольно грязным занятием… И как же это больно. Худший секс в моей жизни – это секс на съемочной площадке", – рассказала Миссина в интервью изданию The Sun.

Публикация от Madison Missina™ (@madisonmissina) Ноя 14 2017 в 3:56 PST

"Многие парни воспринимают меня просто как почетный трофей, потому что я порнозвезда. Зачастую они хотят сниматься вместе со мной, и это ужасно", – поделилась переживаниями актриса. Кроме того, они постоянно сравнивают себя с порноактерами.

Еще одной вещью, которая не устраивает Мэдисон на съемках, является сексизм. "Мы делаем перерыв, только когда у моего партнера проблемы с эрекцией. Если есть какие-то проблемы у меня, то съемки не останавливаются", – возмущается Миссина.

Публикация от Madison Missina™ (@madisonmissina) Сен 13 2017 в 1:32 PDT

Тем не менее своей карьерой Мэдисон довольна. Как и в любом другом деле, тут есть свои плюсы и минусы. "Но я люблю порноиндустрию. Мне очень повезло с такой необычной жизнью и сумасшедшими приключениями", – признается актриса. Сейчас она занята не только съемками. Миссина проводит семинары и мастер-классы, выступает в качестве спикера и коуча на мероприятиях и работает телеведущей.