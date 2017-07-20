Путин трогательно поздравил 90-летнюю Алексееву
Владимир Путин поблагодарил правозащитницу за все, что она сделала для людей, и вручил подарки – большой букет цветов и гравюру с изображением Евпатории, малой родины Алексеевой.
В свою очередь правозащитница предложила президенту выпить с ней шампанского и призналась, что приезд главы государства стал для нее абсолютной неожиданностью. "Я всю жизнь свою занималась черт-те чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было", – сказала она.
"Раньше были другие времена. Вы занимались главным. Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы – по-своему", – ответил Путин.
Людмила Алексеева – старейшая российская правозащитница. Она входит в президентский Совет по правам человека, регулярно участвует в его заседаниях. В 2013 году номинировалась на Нобелевскую премию мира.
Накануне своего юбилея правозащитница призналась, что радуется каждый раз за тех, кому может помочь. В интервью РИА Новости она рассказала, что решение защищать права людей пришло к ней в середине 1960-х, когда она оказалась среди тех и в том месте, где зарождалось правозащитное движение.
"Когда начинала, приходилось преодолевать страх. Потом привыкла, перестала бояться. Сейчас не боюсь уже ничего", – сказала Алексеева.
За свою деятельность глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева удостоена многих наград, среди которых – французский орден Почетного легиона и рыцарский крест ордена Великого князя литовского Гядиминаса. Два года назад Алексеева получила Международную правозащитную премию Вацлава Гавела.
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