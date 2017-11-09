Названы самые популярные эротические фантазии

Специалисты опросили пользователей мобильного приложения Doppler и выяснили, о чем они чаще всего грезят в постели. Участие в анкетировании приняли 241 женщина и 159 мужчин.

Все участники опроса рассказали о том, что их больше всего возбуждает в сексе и чего касаются самые желанные эротические фантазии, передает Refinery 29. Оказалось, что содержание женских сексуальных грез отличается от мужских.

В целом самой распространенной фантазией оказался групповой половой акт – в этом признались 17,6 % респондентов. На втором месте по популярности – интим со знаменитостью, этого хотят 16,5% опрошенных.

Среди поклонников оргий ощутимо больше мужчин, чем женщин – 38% и 8% соответственно. А вот о сексе со знаменитостью мечтают примерно одинаковое количество представителей полов – 12% и 14% соответственно.

Также в числе самых распространенных эротических фантазий оказались ролевые игры – о них мечтают 14% респондентов. 7,7% опрошенных хотели бы, чтобы их связывали и шлепали во время интима, а 6,6% участников заявили, что мечтают о внебрачных связях. Меньше оказалось поклонников секса в общественном месте – всего 3%.

"Полученные результаты говорят о том, что мы все больше похожи, чем думаем", – прокомментировал исследование основатель и исполнительный директор Doppler Крейг Коул. Он подчеркнул, что этот опрос поможет многим людям почувствовать себя более комфортно, зная о том, что они не одиноки в своих фантазиях.

"Возможно, некоторые из них поделятся своими мыслями о сексе втроем или ролевой игре с партнером. Это сделает их интимную жизнь более полноценной", – добавил Коул.