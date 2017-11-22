Американка попала под суд из-за фото мужа и сына в душе

Американку Хизер Уиттен могут лишить родительских прав из-за скандального фото, которое она разместила в соцсети. На снимке, вызвавшем огромный общественный резонанс, женщина запечатлела обнаженного супруга, который моется в душе вместе с их маленьким сыном.

Фото жительница штата Аризона разместила более года назад. Ее годовалый сын страдал от сальмонеллеза, у него была тошнота и понос. Муж Хизер отнес мальчика в душ, чтобы помыть его, а заодно и облегчить неприятные симптомы.

При этом, залезая в ванную, мужчина разделся догола. Наблюдая за всем этим, Хизер растрогалась и решила сфотографировать этот момент на память.

После этого женщина выложила кадр в Facebook, даже не подозревая, к какому скандалу это приведет. Снимок мгновенно стал вирусным, собрав сразу же более 140 тысяч лайков и 32 тысячи перепостов. Однако вскоре администрация соцсети удалила фото.

Хизер не поняла, почему это произошло, и загрузила изображение снова. Однако фото снова было заблокировано. Оказалось, что, по мнению руководства Facebook, снимок нарушает правила публикации. Часть пользователей соцсети также осудили женщину, усмотрев в изображении аморальный посыл и педофилию.

После этого неизвестные написали на Хизер заявление в полицию и департамент по защите детей. Органы правопорядка не стали заводить на женщину дело, а чиновники заинтересовались снимком и отправили к ней домой инспектора передает 22Words.

Выяснилось, что Хизер и ее супруг воспитывают четверых детей – двухлетних близнецов Фокса и Персефону, четырехлетнюю Лину и семилетнюю Лилиан. При этом американка достаточно эксцентрично повела себя во время беседы с инспектором. Нисколько не смущаясь, женщина начала кормить одного из своих детей грудью.

Теперь Хизер считает, что именно это не понравилось сотруднику департамента по защите детей. В итоге против женщины был подан иск в суд. Теперь ее могут лишить родительских прав или запретить работать с детьми по всему миру.