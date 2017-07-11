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Общество

Сеть напугало фото девушки с двумя лицами

Кадр из фильма "Люди в черном 2"
Интернет-пользователь с ником JuddJasper опубликовал странное селфи вместе со своей девушкой. На снимке ее лицо получилось пугающим.
прочитано 552 раза

Молодой человек уточнил, что тестировал функцию широкоугольного селфи, которая аналогична панорамному режиму, но снимается на фронтальную камеру. В этом режиме съемки необходимо стоять или сидеть некоторое время неподвижно.

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"Моя девушка чихнула, и получился такой снимок", – написал автор поста на ресурсе Reddit. Пост оценили уже более 153 человек, он собрал 3,3 тысячи комментариев.

Фотография с раздвоенным лицом напугала некоторых пользователей Сети. "Твоя девушка, возможно, демон", - написала Rilese. Другие поиронизировали над необычным снимком.

"Ее лицо похоже на две театральные маски: веселую и печальную", – подметил Absolute cretin. "Эти маски олицетворяют комедию и трагедию, два самых распространенных вида пьес", – согласилась с ним Nerospidy. "Можно ли узнать этот метод фотографии?", – задался вопросом Buns A_Glazing.

Фото: reddit.com

Как писали Dni.Ru, ранее в июле Сеть возмутили фото российского врача-проктолога на фоне пациентов. Хирург из Сургута Никита Барбашинов получил от руководства сильный нагоняй и удалил свой аккаунт в Instagram, где публиковал снимки. При этом каждый пост сопровождался размышлениями врача.

Автор: Людмила Фоканова11 июля 2017, 20:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитые любители селфи

567

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