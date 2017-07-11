Сеть напугало фото девушки с двумя лицами
Молодой человек уточнил, что тестировал функцию широкоугольного селфи, которая аналогична панорамному режиму, но снимается на фронтальную камеру. В этом режиме съемки необходимо стоять или сидеть некоторое время неподвижно.
"Моя девушка чихнула, и получился такой снимок", – написал автор поста на ресурсе Reddit. Пост оценили уже более 153 человек, он собрал 3,3 тысячи комментариев.
Фотография с раздвоенным лицом напугала некоторых пользователей Сети. "Твоя девушка, возможно, демон", - написала Rilese. Другие поиронизировали над необычным снимком.
"Ее лицо похоже на две театральные маски: веселую и печальную", – подметил Absolute cretin. "Эти маски олицетворяют комедию и трагедию, два самых распространенных вида пьес", – согласилась с ним Nerospidy. "Можно ли узнать этот метод фотографии?", – задался вопросом Buns A_Glazing.
Как писали Dni.Ru, ранее в июле Сеть возмутили фото российского врача-проктолога на фоне пациентов. Хирург из Сургута Никита Барбашинов получил от руководства сильный нагоняй и удалил свой аккаунт в Instagram, где публиковал снимки. При этом каждый пост сопровождался размышлениями врача.
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