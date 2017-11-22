Москва придумала способ уничтожения Вашингтона

Российский эксперт по ракетным и артиллерийским наукам прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Москва способна развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки.

Свое мнение член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков выразил в статье газеты "Военно-промышленный курьер". По словам эксперта, в договоре о ядерных вооружениях имеются ограничения на число боеголовок, а не на общую массу, передает РИА ФАН.

"Это позволяет пойти по пути создания мегаоружия – боевых частей с тротиловым эквивалентом более 100 мегатонн и ракет к ним", – пояснил Сивков. Он подчеркнул, что эти боеприпасы способны вызвать в США мощные природные изменения – например, извержение вулкана Йеллоустоун. В свою очередь этот процесс может вызвать необратимое разрушение территории всей Северной Америки.

По словам Сивкова, у Москвы есть авиационная крылатая ракета Х-101, которая способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров. Это оружие способно попасть в цель с расстояния 15-20 метров. Ученый считает, что наземная версия ракеты может быть создана за короткий срок.

По мнению Сивкова, Вашингтон пытается достичь превосходства, развернув группировки ракет у границ России. "Наша страна не сможет быстро дать адекватный ответ, и американцы на достаточно длительный в военно-политическом отношении срок получат бесспорное преимущество", – подчеркнул в статье эксперт.

