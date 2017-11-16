НАТО в шоке от российского оружия

В НАТО занервничали из-за модернизации российского ядерного оружия. Альянс считает, что это нельзя оставлять без ответа.

Немецкое издание Die Welt пишет, что нарушение паритета может привести к тяжелым политическим последствиям. Настало время действовать, иначе ситуация скатится к той, что сложилась в годы холодной войны.

Автор статьи делает вывод, что Москва ведет себя, как 40 лет назад, когда были заменены устаревшие ракеты Р-14 на новые РСД-10. Причем, как утверждает журналист, Кремль сделал вид, что речь идет всего лишь о безобидной модификации. Правда, в отличие от предыдущей версии РСД-10 могла нести три ядерных боезаряда, способных наносить удары по различным целям. Также увеличилась и дальность полета ракет.

Именно тогда в Европе были размещены американские "Першинги" для сохранения фактора взаимного устрашения. Вот и сейчас нужно что-то делать, а что – в НАТО пока не знают. Пока же у Европы, как и 40 лет назад, нет щита ПВО, способного остановить модернизированные российские ракеты.

Между тем у российских границ вот уже третий год активизируются силы НАТО. В балтийские страны вводятся новые войска и техника, в Польше размещены американские ракеты "Пэтриот". Беспокойство Альянс начал проявлять после событий на юго-востоке Украины и в Крыму.

НАТО, не буди ЛИХО пока оно тихо. pic.twitter.com/0NRPhDVWvT — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 16 ноября 2017 г.

А сентябре 2017 года в России и Белоруссии проходили масштабные военные учения "Запад-2017", которые подлили масла в огонь. В Европе начался настоящий переполох еще задолго до начала маневров.

К примеру, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны. В других государствах Балтии звучали нелепые заявления о том, что во время учений Россия захватит Латвию, Эстонию, Литву, а заодно и Белоруссию. В Польше договорились до того, что Россия готовит ядерный удар.

Военные и политики в Москве не раз заявляли, что общая численность личного состава и техники на учениях "Запад-2017" не будет превышать уровень, установленный международными нормами.