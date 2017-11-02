Коренной чернокожий москвич подался в президенты России

О своем намерении баллотироваться в президенты объявил Самсон Шоладеми. Коренной москвич с африканскими корнями начинает свою кампанию с лозунгом "За Россию без фальши".

Он намерен использовать свое выдвижение как трибуну, чтобы привлечь внимание к некоторым проблемам Восточного административного округа Москвы. Самсон ратует за сохранность Терлецкого парка в районе Ивановское.

Кроме того, Шоладеми хочет привлечь внимание к проблеме качества московского воздуха. "Последние дни у нас в районе опять не очень хорошо пахнет, пахнет сероводородом, как и во многих районах на востоке Москвы, в прилегающих к нам Реутово, Люберцах, Балашихе, – написал Самсон на своей странице в Facebook.

Мужчина признается, что сам прекрасно понимает, что шансов у него почти никаких. "Хотя, с другой стороны, как известно, Россия – страна больших возможностей", – отмечает бизнесмен. Кроме того, Самсон обещает, что снимет свою кандидатуру, если кто-то из уже выдвинувшихся конкурентов возьмет на себя обязательства по освещению волнующих Шоладеми проблем.

Ранее бизнесмен выложил на своей странице в Facebook пост, высмеивающий новый тренд выдвижения себя в кандидаты на президентский пост. "Пока у меня складывается все больше ощущения, что предстоящие президентские выборы в России будут напоминать мне отмечаемые в эти дни праздник Хэллоуин", – писал он.

Отметим, что это уже не первая попытка Самсона участвовать в политической жизни страны. Осенью этого года он баллотировался в муниципальные кандидаты Ивановского района Москвы от партии "КПРФ". Лозунгом его кампании была фраза "Буду пахать как негр на благо избирателей".

По результатам подсчета голосов, он стал седьмым, проиграв своим конкурентам из "Единой России". По словам бизнесмена, за него проголосовало 615 человек – это на 475 меньше, чем за последнего получившего депутатский мандат кандидата.