Как женщины относятся к жизни без оргазма

Американские ученые провели опрос и выяснили, как представительницы слабого пола мирятся с тем, что не могут испытать оргазм в постели со своим партнером. Оказалось, что большинство женщин предпочитают игнорировать эту проблему.

Специалисты из Мичиганского университета в США провели анкетирование с участием женщин в возрасте от 18 до 28 лет. Всем им необходимо было ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, что никогда не испытывают сексуальной разрядки во время интима с любимым, передает The Journal of Sex Research.

Оказалось, большинство женщин предпочитают думать, что оргазм – не главное. Некоторые считают, что переживание пика удовольствия – естественное явление, которое должно происходить само по себе и не зависит от их желания. Другие просто надеются, что когда-нибудь испытают сексуальное наслаждение.

Как пояснили авторы работы, все эти способы мышления позволяют женщинам снизить тревогу по поводу аноргазмии и не чувствовать себя какими-то неправильными или ненормальными. Ранее американские ученые провели опрос и выяснили, каким способом женщины достигают пика удовольствия. Оказалось, что большинство дам испытывают оргазм, если в процессе секса партнер или они сами дополнительно стимулируют половые органы.