Раскрыта тайна женского оргазма

Бельгийские ученые открыли неожиданные факторы, влияющие на способность женщины получать удовольствие в постели. Оказалось, что на сексуальную удовлетворенность дамы влияет оценка собственной внешности.

К таким выводам исследователи из Лувенского католического университета пришли в ходе эксперимента с участием 596 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. Все участницы обладали разными параметрами фигуры и представлениями о стройности.

Каждая из них заполнила опросник, оценив 19 параметров собственной внешности по пятибалльной шкале. В дополнение к этим данным участницы рассказали о своей сексуальной жизни и том, как часто они испытывают удовлетворение в постели, сообщает телеканал "360".

Оказалось, что женщины, которые высоко оценивали привлекательность своих глаз, губ и ушей, получали большее удовольствие от полового акта и в целом были более уверенными в себе. Вопреки стереотипам стройная фигура, настроение партнера и гармония в отношениях с ним не так сильно влияли на сексуальную самооценку представительниц слабого пола. Более того, многие испытуемые считали женственные параметры тела недостатком, а не достоинством.

Ранее американские ученые выяснили основной источник получения женщинами удовольствия в постели. В ходе опроса дам оказалось, что 37% из них достигают оргазма с помощью дополнительных ласк половых органов. Еще 36% респонденток заявили, что получают удовольствие и без дополнительной стимуляции, но именно она позволяет его сделать необыкновенно ярким.