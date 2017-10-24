Названо главное условие яркого мужского оргазма

Канадские ученые открыли неожиданные факторы, которые влияют на яркий мужской оргазм. Оказалось, что для представителей сильного пола важна не только физическая привлекательность партнерши, но и особенности отношения с ней.

К таким выводам ученые из Университета Куинс в Канаде пришли на основе исследования 26 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Все участники оценивались по шкале Кинси, которая выявляет сексуальную ориентацию человека.

Всем гетеросексуальным испытуемым было предложено ответить на ряд вопросов о том, при каких условиях они испытывают наиболее сильное сексуальное возбуждение. Кроме того, участникам дали прослушать 18 рассказов, имитирующих ситуацию секса или бытового общения супругов между собой.

При этом измерялся уровень эрекции мужчин на прослушанный материал, сообщает журнал Archives of Sexual Behavior. В результате оказалось, что дружба с женщиной не только снижает сексуальное влечение мужчины, но и делает секс менее удовлетворительным. Интим с такой партнершей не приводит к яркому оргазму.

При этом мощный пик сексуального удовольствия мужчины переживали во время полового акта с незнакомкой или постоянной партнершей. Как отметили авторы работы, похожие результаты они получили и в процессе изучения факторов женского оргазма.

Ранее британский ученый выяснил особенности поведения мужчин во время группового секса. Оказалось, что представители сильного пола избегают контакта друг с другом во время разнополой оргии, опасаясь ощутить в себе гомосексуальное влечение.