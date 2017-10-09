Московских водителей предупредили об опасном ветре

В ближайшие часы в столице ожидается ухудшение погоды. В городе пойдет дождь, возможен сильный ветер. В связи с плохими погодными условиями водителям рекомендуется внимательнее выбирать места для парковки, передает Eg.Ru.

Как сообщили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", из-за сильных порывов ветра опасно оставлять автомобили возле слабо укрепленных конструкций, деревьев и ветхих зданий. "Будьте внимательны и осторожны", – отметили в ведомстве.



