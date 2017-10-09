Тюрин впервые отреагировал на убийство Вороненкова

Владимир Тюрин, обвиняемый Генеральной прокуратурой Украины в организации убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, не имеет к этому никакого отношения. Такое заявление сделал один из адвокатов, представлявших интересы Тюрина Сергей Беляк.

"Убийство Вороненкова – это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом", – цитирует RT правозащитника.



Как отметил адвокат, Тюрин не имел разногласий с Вороненковым. Они практически не знали друг друга. И тем более Тюрин не препятствовал отношениям экс-депутата с оперной дивой Марией Максаковой.

В свою очередь бывший депутат Госдумы Илья Пономарев продолжает настаивать, что Максакова регулярно общалась с Тюриным. "Следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша считала ее невероятной", – сказал Пономарев.

Отреагировала на заявление Генпрокуратуры и сама Максакова. Певица оставила весьма прохладный комментарий на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Я бесконечно благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всех неравнодушных. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, иначе мы позволяем быть безнаказанности и вседозволенности отбросов", – написала Максакова.

Как сообщали Dni.Ru, по данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, убийство Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой. В сентябре Луценко заявлял, что украинские следователи установили личность заказчика преступления, а также то, что он находится на территории России. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", – заявил тогда генпрокурор.