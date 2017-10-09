Новый поворот в деле "наследника" Евгении Васильевой
Минобороны занялось расследованием коррупционных схем по личному указанию председателя Следственного комитета Александра Бастыркина. Начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Алексей Гринюк подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и получении особо крупной взятки, сообщает "Коммерсантъ".
Предположительно, он был подельником других фигурантов дела о хищении – руководителя продовольственного управления Минобороны Александра Бережного и его подчиненного, начальника отдела техобеспечения управления Александра Вакулина. Правда, в отличие от коллег, Гринюк является гражданским специалистом военного ведомства.
После ареста подозреваемый признал вину и начал активно сотрудничать с ГВСУ СКР. Однако, как отмечает издание, за это Гринюку не предоставили поблажек. Теперь адвокаты подозреваемого добиваются разрешения на его встречу с сыном.
В конце сентября стало известно о хищении в Минобороны в размере 368 миллионов рублей. Первоначально в преступлении подозревался начальник техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин. На него органы охраны правопорядка вышли в ходе спецоперации, которую провели весной.
Во время неожиданных проверок выяснилось, что в рамках контракта между петербургским ООО "Профбизнес" и Минобороны были совершены многомиллионные хищения. Следователи начали распутывать дело, обыски проводились в гарнизонах в Москве и Санкт-Петербурге. В конце марта задержали директора предприятия Алексея Калитина.
Напомним, что одним из самых крупных коррупционных скандалов было дело "Оборонсервиса". В результате хищений и злоупотреблений при продаже недвижимости экс-руководитель департамента имущественных отношений Евгения Васильева незаконно обогатилась на три миллиарда рублей.
Поргина шокирована удивительным провидением
Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Артистка стерла все признаки их общей жизни
Сегодня, 9 октября, годовщина со дня гибели актрисы