Новый поворот в деле "наследника" Евгении Васильевой

Похоже, у экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой появился новый последователь. В деле о взятке в 368 миллионов рублей в военном ведомстве может быть замешан Алексей Гринюк, начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа.

Минобороны занялось расследованием коррупционных схем по личному указанию председателя Следственного комитета Александра Бастыркина. Начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Алексей Гринюк подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и получении особо крупной взятки, сообщает "Коммерсантъ".

Предположительно, он был подельником других фигурантов дела о хищении – руководителя продовольственного управления Минобороны Александра Бережного и его подчиненного, начальника отдела техобеспечения управления Александра Вакулина. Правда, в отличие от коллег, Гринюк является гражданским специалистом военного ведомства.

После ареста подозреваемый признал вину и начал активно сотрудничать с ГВСУ СКР. Однако, как отмечает издание, за это Гринюку не предоставили поблажек. Теперь адвокаты подозреваемого добиваются разрешения на его встречу с сыном.

В конце сентября стало известно о хищении в Минобороны в размере 368 миллионов рублей. Первоначально в преступлении подозревался начальник техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин. На него органы охраны правопорядка вышли в ходе спецоперации, которую провели весной.

Во время неожиданных проверок выяснилось, что в рамках контракта между петербургским ООО "Профбизнес" и Минобороны были совершены многомиллионные хищения. Следователи начали распутывать дело, обыски проводились в гарнизонах в Москве и Санкт-Петербурге. В конце марта задержали директора предприятия Алексея Калитина.

Напомним, что одним из самых крупных коррупционных скандалов было дело "Оборонсервиса". В результате хищений и злоупотреблений при продаже недвижимости экс-руководитель департамента имущественных отношений Евгения Васильева незаконно обогатилась на три миллиарда рублей.