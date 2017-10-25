Электрички хотят пустить через центр Москвы

Столичные власти планируют запустить движение электричек через центр Москвы. О необычной инициативе рассказал градоначальник Сергей Собянин.

По словам мэра, радиальные направления хотят превратить в сквозные диаметры, которые будут работать в режиме МЦК. Соответствующий проект разрабатывается совместно с РЖД и Минтрансом, передает газета "Известия".