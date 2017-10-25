В центре Москвы нашли клад времен Петра I

На Нижней Радищевской улице в столице во время работ по программе "Моя улица" был найден клад. В тайнике находилось 97 монет, выпущенных в конце XVII – начале XVIII века, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Общий вес находки превышает 23 грамма. Монеты имеют небольшие размеры: их диаметр составляет не более восьми миллиметров, а толщина − порядка одного миллиметра.