В честь юбилея Останкинскую башню вернут на марки

Останкинская башня и телецентр "Останкино" до конца 2017 года появятся на почтовых марках, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Тираж составит 60 тысяч экземпляров.

Останкинская телебашня празднует 50-й юбилей. "В честь круглой даты на высоте 337 метров в башне состоится торжественное гашение юбилейной марки: на нее поставят почтовый штемпель", – цитирует сетевое издание m24.ru представителя отдела по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр". Останкинская башня трижды появлялась на марках: до завершения строительства в 1964 году, в год запуска – 1967-й, а также к юбилею в 1997-м.