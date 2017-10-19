Прощание с Дмитрием Марьяновым Скандальный развод Джигарханяна Шоу "Голос" Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

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Общество

В честь юбилея Останкинскую башню вернут на марки

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Останкинская башня и телецентр "Останкино" до конца 2017 года появятся на почтовых марках, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Тираж составит 60 тысяч экземпляров.

Останкинская телебашня празднует 50-й юбилей. "В честь круглой даты на высоте 337 метров в башне состоится торжественное гашение юбилейной марки: на нее поставят почтовый штемпель", – цитирует сетевое издание m24.ru представителя отдела по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр". Останкинская башня трижды появлялась на марках: до завершения строительства в 1964 году, в год запуска – 1967-й, а также к юбилею в 1997-м.

19 октября 2017, 08:58

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