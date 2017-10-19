В США ждут повторения терактов 11 сентября

Различные террористические организации, в том числе запрещенная в России группировка "Исламское государство", намерены осуществить в Америке атаку, которая по масштабам напомнит теракт 11 сентября 2001 года, рассказала исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк. "Они хотят сбить самолет. Разведданные ясно говорят об этом", – цитирует ее RT. Напомним, что в 2001 году в результате атак с использованием гражданских самолетов погибли 2,9 тысячи человек.