Секс-роботы напугали порнозвезд

Популярность высокоинтеллектуальных секс-роботов вызывает все большее беспокойство у работников индустрии для взрослых. Некоторые порноактеры всерьез опасаются, что в скором времени окажутся не у дел.

По словам звезды клубнички Элы Дарлинг, через десять лет высокотехнологичные секс-куклы изменят правила игры на рынке интимных услуг. И эти игрушки, и порно обслуживают физиологические потребности людей, поэтому необходимость в последнем скоро отпадет, считает актриса.

По ее словам, секс-робот будет всегда под рукой, готовый к выполнению любых интимных прихотей владельца. "Мы находимся на стадии создания сек-кукол, а в скором времени у каждого человека будет секс-кукла", – цитирует Дарлинг Independent.

Актрису и ее коллег особенно беспокоит то, что современные роботы все больше похожи на людей. Уже есть секс-куклы, которые могут поддерживать разговор, шутить или обниматься. "Это очень чувствительная вещь", – отметила Эла.

Публикация от Ela Darling (@eladarling) Июн 29 2017 в 5:13 PDT

Однако не все порноактеры боятся конкуренции с роботами. Например, Блэр Уильямс уверена: секс-кукла не заменит настоящую женщину, а все эти технические новинки – временное развлечение. Она считает, что подобные киборги станут дополнительным аксессуаром во время съемок порно.

Публикация от Blair Williams (@godblessblair) Сен 18 2017 в 8:37 PDT