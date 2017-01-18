Спецслужбы подкупили модель за молчание о связи с королем

Спецслужбы заплатили актрисе Барбаре Рей за сокрытие информации о ее многолетней связи с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I. За молчание ей предложили 500 миллионов писет (три миллиона евро).

В распоряжение СМИ попали секретные документы, подтверждающие информацию о связи модели и монарха страны. Утверждается, что кругленькую сумму женщине предложили в 1996 году представители Главного центра оборонной информации (CESID).

Помимо соответствующих документов опубликованы материалы, подтверждающие, что в люксембургском банке Kredietbank был открыт счет, на который поступили первые 26,3 миллиона песет, сообщает Daily Mail. При этом за сохранение анонимности банку ежемесячно поступала комиссия в 2,5 тысячи песет.

Деньги Барбаре Рей выплачивались из средств государства, предназначенных для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, передает испанское издание OKDIARIO. Выплаты должны были остановить модель от разглашения пикантной информации о ее романе с королем.

Однако сама Рей опровергла эту информацию. Она заявила, что никогда не была в Люксембурге. Королевская семья от комментариев отказалась.

Барбара Рей (Мария Гарсия) – испанская актриса, модель и телеведущая. В 1970 году победила на конкурсе красоты "Мисс Мадрид", а в 1971-м приняла участие в конкурсе "Мисс мира".

Как писали Dni.ru, недавно король Испании Фелипе VI прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Однако внимание прессы было приковано не к встрече, а к внешнему виду испанского госсекретаря по вопросам торговли Марии Луисе Понселе.

Дипломат явилась на переговоры в Эр-Рияде в юбке выше колен и с непокрытой головой. Журналисты тут же назвали ее наряд откровенным и подчеркнули, что саудовская делегация была поставлена в неловкое положение.

