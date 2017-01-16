Госсекретарь Испании шокировала саудитов короткой юбкой

Король Испании Фелипе VI прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Однако внимание прессы было приковано не к встрече, а к внешнему виду испанского госсекретаря по вопросам торговли Марии Луисе Понселе.

Дипломат явилась на переговоры в Эр-Рияде в юбке выше колен и с непокрытой головой. Журналисты тут же назвали ее наряд откровенным и подчеркнули, что саудовская делегация была поставлена в неловкое положение.

Протокол не требовал, чтобы Понсела покрыла голову или надела длинную юбку, поэтому внешний вид госсекретаря нельзя было назвать провокационным, пишет EL Mundo. И все же большинство женщин-политиков, прибывающих в Эр-Рияд, придерживаются дресс-кода, отмечает издание.

La minifalda de la discordia en Riadhttps://t.co/b8f9afTiyO — EL MUNDO (@elmundoes) 15 января 2017 г.

Напомним, что в 2015 году "отличилась" и жена президента США Барака Обамы, появившаяся в присутствии короля с непокрытой головой. Кроме того, она поздоровалась за руку с мужчинами, что также запрещено в исламе. Поведение Мишель Обамы вызвало скандал. В соцсетях даже появилась неподтвержденная информация о том, что фото первой леди Америки было заретушировано саудовскими СМИ.

Добавим, что этот визит Фелипе VI в Саудовскую Аравию является первым. В состав делегации вошли глава МИД Испании, министр развития, госсекретари по торговле, по инфраструктуре и по обороне. Также приехали испанские предприниматели.

