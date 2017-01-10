Однако план побега не удался, и она оказалась под стражей
Голый альпинист покорил Сеть
Таким необычным образом Хауэлл решил развеять представление о трудном покорении вершин. Альпинист преодолел путь без страховки, несмотря на то, что на маршруте обитают гремучие змеи. За небольшое время видео успели посмотреть более шести тысяч пользователей Сети.
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