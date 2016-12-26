Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154

Украинский художник Георгий Ключник цинично высмеял гибель пассажиров самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего 25 декабря в Черное море. Он опубликовал в Сети страшную карикатуру.

Свое "творение" Ключник назвал "Год Петуха, или Вежливый корм". Пост с картинкой он опубликовал на своей странице в Facebook.

По замыслу художника, забавный, на его взгляд, рисунок представляет собой реакцию на гибель авторов и исполнителей песни "Вежливые люди". В продиктованной каким-то злым вдохновением картинке Ключник отразил свою жестокую позицию по отношению к трагически погибшим русским пассажирам самолета.

Украинский карикатурист назвал погибших пассажиров Ту-154 вежливым кормом pic.twitter.com/gHov3WgmV1 — Коленька (@kuw_muw) 26 декабря 2016 г.

Рисунок вызвал бурную реакцию в Сети. Примечательно, что некоторые украинские пользователи разделили позицию карикатуриста, позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы. "Шедевр" Ключника получил множество одобрительных комментариев украинских блогеров.

В свою очередь российские интернет-пользователи пожелали скорейшего возведения стены на границе с Украиной. А в идеале – клетки по всему периметру государства, управляемого пришедшими после переворота 2014 года политическими деятелями.

Карикатуры и комментов вам по поводу трагедии от небратьев ("художник" Георгий Ключник):

P.S. Очень хочу с ними вызы и стену на границе. pic.twitter.com/koigyTMOd0 — Игорь (@G_Garrison_) 26 декабря 2016 г.

Примечательно, что руководство Украины в отличие от рядовых граждан пока воздерживается от комментариев трагедии с Ту-154. Есть и те, кто сочувствует горю и несет цветы к зданию посольства России на Украине.

Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

