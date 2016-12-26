Спасатели сообщили о том, что у погибших одинаковые травмы
Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154
Свое "творение" Ключник назвал "Год Петуха, или Вежливый корм". Пост с картинкой он опубликовал на своей странице в Facebook.
По замыслу художника, забавный, на его взгляд, рисунок представляет собой реакцию на гибель авторов и исполнителей песни "Вежливые люди". В продиктованной каким-то злым вдохновением картинке Ключник отразил свою жестокую позицию по отношению к трагически погибшим русским пассажирам самолета.
Украинский карикатурист назвал погибших пассажиров Ту-154 вежливым кормом pic.twitter.com/gHov3WgmV1— Коленька (@kuw_muw) 26 декабря 2016 г.
Рисунок вызвал бурную реакцию в Сети. Примечательно, что некоторые украинские пользователи разделили позицию карикатуриста, позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы. "Шедевр" Ключника получил множество одобрительных комментариев украинских блогеров.
В свою очередь российские интернет-пользователи пожелали скорейшего возведения стены на границе с Украиной. А в идеале – клетки по всему периметру государства, управляемого пришедшими после переворота 2014 года политическими деятелями.
Карикатуры и комментов вам по поводу трагедии от небратьев ("художник" Георгий Ключник):— Игорь (@G_Garrison_) 26 декабря 2016 г.
P.S. Очень хочу с ними вызы и стену на границе. pic.twitter.com/koigyTMOd0
@Ray_net_ua больные люди радуются горю.— ЕВГЕНИЙ (@rodilsyaUSSR) 25 декабря 2016 г.
Примечательно, что руководство Украины в отличие от рядовых граждан пока воздерживается от комментариев трагедии с Ту-154. Есть и те, кто сочувствует горю и несет цветы к зданию посольства России на Украине.
26 декабря объявлен общенациональным днем траура в России по погибшим в катастрофе Ту-154. Миллионы россиян выражают искренние соболезнования семьям погибших, в других странах люди несут цветы к посольствам России. Но есть те, кто открыто злорадствует гибели ни в чем неповинных людей. В Киеве простые люди несут цветы к зданию нашей дипмиссии, а чиновники несут «Боярышник». Глумление над жертвами и другой трагедии. Некоторые представители либерального крыла в России не отстают в своих античеловеческих пасквилях. Трагическую гибель людей эти лицемеры используют как основу борьбы с внутренней и внешней политикой России. То есть смерть невинных людей, вне зависимости от их статуса в обществе, является основой их чудовищной политики. Сколько же людей они готовы убить и над памятью скольких погибших насмехаться, ради своих бесчеловечных интересов? Ведь цель их злобных нападок – развязывание войн, разрушение государств, смерти миллионов людей. Пока есть те, кому не все равно, кто борется за справедливость, Россию не победит ни один агрессор. И наша страна и ее население всегда будет непримиримым борцом со злом во всем мире. А таких людей у нас в стране – абсолютное большинство.
Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
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