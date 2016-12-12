На Москву обрушатся сильные морозы

В ближайшие часы в Центральной России произойдет резкое похолодание. Понижение температуры связано с надвигающимся из Европы атмосферным фронтом.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 12 на 13 декабря температура в столице опустится до -15 градусов. А в ночь с 15 на 16 декабря будет еще холоднее. Столбики термометров упадут до -20 градусов. Следующая ночь станет такой же холодной. Потеплеет лишь к воскресенью.

Москвичей ждет облачная погода, выпадет легкий снег. Помимо сильных холодов, до рекордных значений будет расти атмосферное давление. В этом синоптики обвиняют антициклон, который к субботе сможет усилить свое влияние. Экстремальные холода установятся в ряде центральных регионов страны, передает Гидрометцентр.

В связи с неблагоприятными погодными условиями врачи советуют теплее одеваться, опасаться простуды и заботиться о профилактике. Автовладельцев также просят быть внимательнее на дорогах.

