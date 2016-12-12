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На Москву обрушатся сильные морозы
По прогнозам синоптиков, в ночь с 12 на 13 декабря температура в столице опустится до -15 градусов. А в ночь с 15 на 16 декабря будет еще холоднее. Столбики термометров упадут до -20 градусов. Следующая ночь станет такой же холодной. Потеплеет лишь к воскресенью.
Арктическое вторжение заморозило Центральную Россию#погода #холод #ливни #Сочи #Москва #морозhttps://t.co/ZrxCKmQ3bO pic.twitter.com/5eYAZHTlFG— Метеовести от ФОБОС (@meteovesti) 12 декабря 2016 г.
Москвичей ждет облачная погода, выпадет легкий снег. Помимо сильных холодов, до рекордных значений будет расти атмосферное давление. В этом синоптики обвиняют антициклон, который к субботе сможет усилить свое влияние. Экстремальные холода установятся в ряде центральных регионов страны, передает Гидрометцентр.
В связи с неблагоприятными
погодными условиями врачи советуют теплее одеваться, опасаться простуды и заботиться
о профилактике. Автовладельцев также просят быть внимательнее на
дорогах.
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