Почему родственники Нонны Мордюковой ополчились друг на друга из-за квартиры

Через 15 лет после смерти Нонны Мордюковой вокруг квартиры артистки возникли споры. C чем это связано?



Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году. У артистки была непростая жизнь, наполненная болью и страданиями.

Ее предавали мужчины мужчин, браки артистки терпели крах, в конце-концов Мордюкова потеряла единственного сына. Удивительно ли, что даже после смерти великой актрисе не дают обрести покой?



Известно, что в последние годы с Нонной Викторовной жила сестра Наталья Катаева. Она ухаживала за знаменитостью до самого конца. В благодарность за заботу Мордюкова отписала ей свою квартиру.

Когда Наталья Викторовна рассказывала журналистам о своей любимой сестре, она не подозревала, что всего через год в квартире останутся голые стены. Во время тяжелой болезни Катаева собрала родню и сказала, что решила оставить квартиру сестрам Татьяне и Людмиле, а также племянницам Елене и Юлии.

Наталья Викторовна ожидала, что в обмен на квадратные метры женщины будут ухаживать за ней, но помогала пенсионерке она одна. Близкие отношения Натальи Катаевой с племянницей раздражали ее сестру Людмилу. Та подозревала Юлию в корыстных мотивах и пыталась разоблачить, сообщает Пятый канал.

По мнению Юлии, к тому моменту Катаева уже сама жалела о разделе квартиры. Сестры, которые очень хорошо ладили, в старости превратились в злейших врагов.

Спустя время в семье снова воцарилось спокойствие. Тогда наследницы решили составить договор ренты. Когда все было уже готово, Катаева вдруг передумала и захотела переписать имущество только на Юлию и Елену.

В конце апреля Наталья Катаева умерла. Елена захотела как можно скорее избавиться от теткиной квартиры.

Когда Юлия приехала на знакомый адрес, то была поражена. Вместо богато обставленных апартаментов ее ждала совершенно пустая квартира.



Елена по рекомендации риелтора освободила пространство, поскольку квартиры без мебели стоят дороже. Юлии делится было обидно, что вещи, дорогие для Нонны Мордюковой, стали никому не нужны.

Адвокат Гюзель Жубанова объяснила, что в данной ситуации нужно обратиться в суд с иском о компенсации тех средств, которые были самовольно вывезены. Юлия Харламова-Мордюкова планирует добиться справедливости. Борьба обещает быть долгой.