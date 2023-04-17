"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью

Родные и близкие Романа Костомарова не ожидали такого конца.

В начале 2023 года олимпийский чемпион попал в большую беду. Неожиданно для всех он угодил в реанимацию в тяжелом состоянии. Близкие предпочли не рассказывать о лечении фигуриста, а СМИ сообщали страшное: писали, что он перенес кому, ампутацию, инфаркты и отказ органов. Вчера о Романе Костомарове пришли новые известия.

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Как пишет RT, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в состоянии спортсмена заметили положительную динамику – ему стало значительно лучше. По данным телеканала "360", в близком кругу олимпийского чемпиона это событие сравнили с пасхальным чудом! Однако самое сложное еще впереди.

Журналисты на фоне хороших новостей пообщались с психологом, чтобы понять, что же ждет родных и друзей Романа Костомарова, когда он окончательно поправится. Наталья Панфилова акцентировала внимание на то, что они имеют дело не с обычным человеком, а со спортсменом.

Он долго боролся за свое признание, за многочисленные награды. А после соревнования длиною в жизнь лишился своих профессиональных качеств. Эта потеря Романа Костомарова потрясла не только его самого, но и семью.

"Их потерю тяжело переживают. Если их жалеть, будет только хуже", – приводит слова специалиста интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Психолог добавила, что самое важное для фигуриста – выздоравливать в позитивном психологическом фоне. И это, по мнению Натальи Панфиловой, сложное задание ложится на плечи его близких людей. Поэтому она пожелала семье и друзьям Романа Костомарова терпения.