Вся Россия рыдает: тело 34-летней актрисы Михайловской доставили на кладбище

Михайловскую пробило насквозь.

Российская актриса театра и кино Анна Михайловская стала известна широкой аудитории после выхода сериаов "Маргоша", "Кадеты", "Барвиха", "Самая красивая". Она сразу полюбилась россиянам за простую и искреннюю улыбку и миловидную внешность.

Сейчас актриса не так часто появляется в кино и играет в основном в театре. О своей личной жизни Анна Михайловская говорит крайне редко. Известно, что она была женой коллеги по цеху Тимофея Каратаева, от которого родила сына Мирослава. В 2018 году пара развелась.

На днях актриса засветилась вместе с актером и продюсером Иваном Жидковым, вместе с которым играет в спектакле "Охота на мужчин". Рядом с коллегой актриса сияла от счастья. Совместный снимок она опубликовала в своем аккаунте.

Сейчас Михайловская находится в Волгограде. Приехав в этот город, она первым делом отправилась на Мамаев курган. Михайловская отметила, что это мемориальное место каждый раз пронизывает ее сердце насквозь и заставляет тело трепетать, ведь по сути это место является великим историческим кладбищем. Во время Сталинградской битвы (1942—1943 гг.) за этот ключевой плацдарм шли ожесточенные бои между Красной Армией и Вермахтом. В братских могилах Мамаева кургана покоится прах защитников Сталинграда.

"Конечно же я приехала на Мамаев курган. Каждый раз, приходя сюда, плачу", – написала Михайловская в своем аккаунте. Вместе с ней, вспоминая годы Великой Отечественной войны, рыдает вся Россия.