"Слезы": стало известно об убийстве Кудрявцевой после похищения

Жизнь сильно потрепала 51-летнюю российскую ведущую Леру Кудрявцеву.

Только со стороны кажется, что звезда всегда каталась как сыр в масле, на самом же деле за свою жизнь Лера Кудрявцева прошла огонь и воду. На ее веку был развал СССР, путч, 90-е, Чеченская война, все это безусловно касалось жизни каждого в тот период. В своем блоге ведущая рассказала, что в лихие 90-е ее увозили в машине в лесополосу за МКАД и выкинули там. Это было кошмарное время. Кудрявцева многое пережила, поэтому уже ничему не удивляется.

Однако происходящее в мире сейчас сильно ранит ее. Ведущая пожаловалась поклонникам, что не может спокойно спать. В три часа ночи Кудрявцеву мучала страшная бессонница из-за политики. Открыв ленту новостей, Лера наткнулась на пронзительное видео, на кадрах которого одни молодые бойцы берут в плен других. Кудрявцеву удивило и тронуло то, что никакой ненависти в их глазах она не заметила.

Фанаты заволновались, не способна ли Кудрявцева на убийство? В отчет на это она призналась честно.

"Лежу, смотрю на пацанов, и слезы просто сами текут. Здесь, в сетях ненависти больше, чем там. Тут одна женщина (да и не одна, что уж) задают вопросы (проклинают), мол ты что на фронт собралась? Нас убивать? Алле! Убить я могу только муху, а вот спасать (если бы была врачом например) смогла бы", – написала Лера Кудрявцева.

Также она вспомнила летний отпуск в Болгарии, там она встречала много украинок, которые подходили к ней. Кудрявцева просто молча стояла, обнявшись с ними, все было ясно без слов. В завершение публикации ведущая с горечью написала: "Такие, брат, дела".