"Ненавижу": психически неуравновешенный король Британии закатил истерику перед женой

После смерти легендарной королевы Елизаветы II бразды правления в Британии перешли к ее старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Новый глава государства, вступив на престол и сменив имя на Карла III, начал путешествовать по стране и проводить церемониальные встречи. Одна из них обернулась для монарха громким скандалом.
Сильно уставший от новых обязанностей, раздосадованный потерей любимой матери британский лидер закатил истерику перед женой, королевой-консортом Камиллой. Подданные и раньше отмечали странности в поведении Чарльза, а в этом случае он продемонстрировал им полную психическую неуравновешенность.
Карл III должен был подписать книгу, находясь в одном из замков Северной Ирландии, однако допустил ошибку в дате. Вместо "13 сентября" он написал "12 сентября". Исправить положение попыталась супруга монарха, однако ее замечание привело к эмоциональному взрыву короля.
Запись происшествия быстро разлетелась по сети и стала достоянием общественности. На кадрах видно, как королева Камилла указывает наследнику Елизаветы II на неточность, однако тот сначала не может разобраться в правильной дате, а потом, осознавая ошибку, начинает истерить.
"О, Боже. Я ненавижу это", – кричит король Карл III.
В это же время супруга монарха говорит ему, что ручка протекла. Раздосадованный и уставший Чарльз бросает ручку на стол и покидает кабинет. Подписывать книгу приходится жене Карла III, сообщает британский таблоид Daily Express.