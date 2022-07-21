"Не очень приличные": вскрылся список мужиков любителя "задних" утех Баскова

О знаменитом натуральном блондине грезят многочисленные поклонницы. Но о ком грезит сам Николай Басков – большой вопрос. Как-то артист признавался, что у него иногда возникают проблемы с представительницами прекрасного пола, и это мешает ему построить долгие отношения. Однако скандально известный экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев считает, что певец просто вводит народ в заблуждение.
По мнению Солнцева, Басков относится к тем, кого в народе называют любителями "задних" утех. В доказательство шоумен даже частично вскрыл список мужиков звезды. По словам экс-участника телестройки, Басков довольно долго жил с Манучаровым, и об этом якобы даже знает весь российский шоу-бизнес. После артист состоял в связи с неким массажистом.
Солнцев уверен, что Басковым интересуются только те мужчины, которым нужны деньги. Что касается предпочтений самого натурального блондина, то они, судя по всему, с деньгами не связаны.
"Всегда интересовался не очень симпатичными, не очень приличными людьми мужского пола," – сделал сенсационное заявление шоумен.
В комментарии "ЭГ" Рустам Солнцев дал понять, что он не слишком уважает звезду. После того, как в стране будет принят закон, касающийся среди прочего таких любителей "задних" утех, Баскову, по мнению шоумена, придется непросто.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Николай Басков проболтался о проблемах с женщинами после гей-скандала.