"Инфаркт головного мозга": друзья сообщили о внезапной смерти легенды КВН

Известный юморист и участник команды КВН "Махачкалинские бродяги", герой скетч-шоу "Горцы от ума" и "Даешь молодежь" Халил Мусаев умер в возрасте 48 лет в Дагестане, сообщает ФАН. Звезда родилась и выросла в этой республике.
Артист достиг пика карьеры в составе чемпионов Высшей лиги КВН в 90-е. Кроме того, снимался в российских фильмах и сериалах, пишет Пятый канал.
Глава Минкульта республики Зарема Бутаева выразила в связи с кончиной Мусаева соболезнования его родным и близким.
"Министерство культуры региона, вся культурная общественность Дагестана глубоко скорбит", – сообщила чиновница.
Коллега Халила Мусаева Эльдар Иразиев также выразил соболезнования родным и поклонникам юмориста и отметил, что несколько дней назад Мусаев угодил в больницу, его увезли в тяжелом состоянии и диагностировали инфаркт головного мозга. Также известно, что недавно у актера был инсульт, сообщает сайт VSE42.RU. Поклонники присоединись к словам коллег и выразили свои соболезнования. Многим артист запомнился ярким и позитивным добряком.
Подробности причины трагедии выясняются. О дате и месте прощания с Халилом Мусаевым пока не сообщается.