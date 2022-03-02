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Шоу-бизнес
Собчак покидает Россию

Собчак покидает Россию

Ксения Собчак собралась уехать из страны.

Продолжение: Собчак объяснила свое бегство из России: Я лечу
прочитано 2026 раз

В Сети появилась информация, что журналистка решила временно покинуть страну. Ксения отправляется в Стамбул, сообщает телеграм-канал "Незыгарь". Официального подтверждения от самой Собчак пока не поступало, в своих соцсетях она старается сохранять молчание, как и многие другие российские знаменитости.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Поездки в другие страны сейчас для россиян сильно осложнены. Из-за санкционных мер многие рейсы отменяют, а страны Европы вовсе закрыты для РФ. Так, артистка Елена Захарова, известная широкой публике по сериалу "Кадетство", не может вернуться с гастролей. Она оказалась "запертой" в Испании, где выступала с театром "Школа современной пьесы". В своем блоге Захарова рассказывает о сложностях с вылетом в режиме реального времени.

После введения антироссийских санкций и закрытия всего воздушного пространства Евросоюза, россияне не могут вернуться из отпусков. Прямых перелетов нет, поэтому приходится строить маршруты через страны, которые еще разрешают въезд гражданам РФ. Стоит отметить, что на днях Заместитель председателя правительства Российской Федерации дал Ростуризму и Министерству транспорта распоряжение организовать вывоз россиян на родину.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 12:04 Источник: Незыгарь ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

сукин сын Путин
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Гость962699
Здесь грязи будет меньше,а где-то прибавится с этой блевотиной катафальной.
Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке.
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Может русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
для русских это вторoй Афганистан
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.
Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ.
Слава Украине
Гость963038
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Лучшей новости,что Ксюшадь свинтит из России и быть не может.Только бы назад не вздумала возвращаться,она тут,кроме Нарусихи никому не нужна,тварь подлая!
Гость961202
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Какая потеря.......
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