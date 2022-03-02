Собчак покидает Россию

В Сети появилась информация, что журналистка решила временно покинуть страну. Ксения отправляется в Стамбул, сообщает телеграм-канал "Незыгарь". Официального подтверждения от самой Собчак пока не поступало, в своих соцсетях она старается сохранять молчание, как и многие другие российские знаменитости.
Поездки в другие страны сейчас для россиян сильно осложнены. Из-за санкционных мер многие рейсы отменяют, а страны Европы вовсе закрыты для РФ. Так, артистка Елена Захарова, известная широкой публике по сериалу "Кадетство", не может вернуться с гастролей. Она оказалась "запертой" в Испании, где выступала с театром "Школа современной пьесы". В своем блоге Захарова рассказывает о сложностях с вылетом в режиме реального времени.
После введения антироссийских санкций и закрытия всего воздушного пространства Евросоюза, россияне не могут вернуться из отпусков. Прямых перелетов нет, поэтому приходится строить маршруты через страны, которые еще разрешают въезд гражданам РФ. Стоит отметить, что на днях Заместитель председателя правительства Российской Федерации дал Ростуризму и Министерству транспорта распоряжение организовать вывоз россиян на родину.