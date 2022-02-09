По уши влюбленная Боня показала нового ухажера: Наконец-то нашла

Виктория Боня решила, что пришло время рассказать публике о новом романе.

Экс-участница "Дома-2" долгое время находилась в поиске того самого мужчины. Когда это наконец произошло, Виктория Боня не смогла молчать и решила поделиться своей радостью с подписчиками. В своем инстаграм-аккаунте знаменитость разместила фото с новым возлюбленным.

Чтобы сохранить интригу, Боня решила не показывать лицо ухажера. Она сфотографировала себя в объятиях любимого в зеркале. Мужчина оказался к зрителям спиной, поэтому подписчики смогли разглядеть лишь его широкую спину и короткую стрижку. Сама Виктория в объятиях возлюбленного выглядит абсолютно счастливой и прямо-таки по уши влюбленной. Подтверждают это впечатление и слова, которыми знаменитость подписала кадр.

"Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы," – написала Боня.

Женщина также подчеркнула, что представителей сильного пола много, однако мужчина, который смотрит с женщиной в одну сторону, – это уже редкость.

Фолловеры принялись поздравлять осчастливленную звезду и строить догадки относительно личности нового ухажера, но подтверждать ни одну из них женщина не стала.

Кто-то из подписчиков также пошутил о том, влюбленные теперь вместе едят кактусы. Напомним, что после откровений звезды относительно употребления в пищу кактуса у Виктории Бони разгорелся нешуточный скандал с Ксенией Собчак.