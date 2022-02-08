Боне пригрозили тюрьмой за нападки на Собчак: Перспектива более, чем реальная

Юрист заявил, что журналистка имеет право привлечь оппонентку к ответственности за клевету. Ранее Виктория Боня сказала, что теледива якобы в свое время звонила ей в поисках наркотического средства. Она прочитала звездной блондинке наставления и предложила вместе сдать тест.
Андрей Алешкин заявил, что в словах светской львицы содержится обвинение в совершении тяжкого преступления – употреблении наркотических веществ. По его словам, Ксения Собчак имеет все основания подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье о клевете в публичном выступлении.
"Это перспектива более, чем реальная", – отметил адвокат. Так, наказание по указанной статье грозит ответчику штрафом до миллиона рублей, обязательными или принудительными работами и даже тюремным сроком до двух лет.
Адвокат добавил, что Виктории Боне придется аргументировать свое заявление. Примечательно, что конфликт с моделью журналистка начала сама. Так, в очередном выпуске своего ютуб-шоу Ксения Собчак подняла на смех то, что светская львица похудела и наполнилась энергией. По словам звезды, модель съела экзотический кактус, который запрещен в большинстве стран. Виктория Боня обиделась на такую шутку и набросилась со схожими обвинениями на оппонентку.