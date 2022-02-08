"Это было во время оргии": осрамленная Собчак плюнула в поедающую кактусы Боню

Конфликт между Викторией Боней и Ксенией Собчак не утихает: популярные телеведущие продолжают обмениваться колкостями.

Все началось с того, что экс-участница "Дома 2" поделилась с подписчиками секретом похудения: она призналась, что для этого ест какой-то особенный кактус.

Скандальная журналистка не смогла пройти мимо этого высказывания и в одном из выпусков своего шоу на YouTube посоветовала воздержаться от методов Бони по сбросу веса: якобы она использует запрещенное "галлюциногенное растение". Ответ оскорбленной экс-участницы телестройки не заставил себя ждать. Она вспомнила последний телефонный разговор с Собчак многолетней давности, когда журналистка позвонила ей с вопросом – где можно "достать белого".



На этом словесная перепалка двух теледив не закончилась. Предложение Бони вместе с ней сдать тест на наличие в организме запрещенных веществ, судя по всему, вызвал у Ксении только смех. Слова оппонентки она назвала "фантазиями" и предположила, что следующая их порция будет красочнее предыдущей.

"Скоро будет типа "когда последний раз виделись, это было во время оргии", – с иронией написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда некогда участницы телестройки устраивают публичные разборки. Например, несколько лет назад Боня во всеуслышание заявила, что у телеблондинки "некрасивая начинка".