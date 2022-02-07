Сколько заплатила Собчак за прощение пострадавшей в смертельном ДТП женщине

Недавно в жизни Ксении Собчак произошло страшное событие – женщина попала в серьезное ДТП, в ходе которого даже погиб человек. Также в аварии серьезно пострадал другой пассажир, однако женщине удалось выжить. Оксана Садовник перенесла ряд хирургических вмешательств и теперь проходит курс восстановления.
По словам Собчак, она помогает абсолютно каждому, кто пострадал в страшной аварии. Так, накануне она посетила город Сочи, чтобы помочь Оксане открыть собственное дело. Женщина теперь обладает фотостудией. Можно сказать, что журналистка исполнила ее давнюю мечту. Ксения помогла финансово: внесла деньги за аренду и сделала ремонт. В сумме она потратила около миллиона рублей.
Во время торжественного открытия студии телеведущая обратилась к пострадавшей. Так, она сказала, что познакомилась с Оксаной при трагических обстоятельствах, но все же она хочет ей помочь, пока у нее есть такая возможность. Женщина пожелала ей оптимизма и всего самого наилучшего. Оксана искренне благодарна Ксении, было видно, что она буквально светится от счастья. Она поблагодарила теледиву за добрые слова и помощь.
Напомним, что недавно Собчак оказалась в центре другого скандала. Бывший друг Сергей Шнуров посвятил ей песню, в которой упомянул про аварию, а также намекнул, что телеведущая родила сына не от Максима Виторгана.