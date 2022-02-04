"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак

Несколько дней поклонники следили за поэтическим баттлом Сергея Шнурова и Ксении Собчак. Они словно бы соревновались в острословии и ехидстве, мерялись объемом желчи и яда. Дошла все до того, что лидер группировки "Ленинград" написал песню про малолетнего сына Собчак, в которой так куплет: "Похож на Капкова, а нянчи Виторган". Многие сочли это перебором. Теперь же Шнуров решил объясниться.

прочитано 151 раз