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Шоу-бизнес
Известный ведущий добил изведенную Шнуровым Собчак

Известный ведущий добил изведенную Шнуровым Собчак

Ведущий передачи "Док-ток" на Первом канале Александр Гордон крепко приложил Ксению Собчак.
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Журналист обвинил коллегу в двуличии. Он сказал, что не пересекается со звездой в студии шоу, потому что программа, которую ведет он, и та, что ведет Ксения Собчак, – два разных проекта. Александр Гордон заявил, что знаменитость демонстрирует разное поведение на ТВ и на "Ютуб".

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ведущий отметил, что у Ксении Собчак есть "пакостная манера" – звать для беседы людей, которые не являются для нее интересными. Он не понимает, зачем так поступать.

Напомним, СМИ ранее сообщали о том, что шоу "Док-Ток" Первого канала будет закрыто в связи со стартом нового телесезона и созданием новых передач. Однако руководство Первого канала опровергло информацию о закрытии шоу.

Отметим, что недавно Ксении Собчак вновь досталось от ее давнего оппонента в спорах – музыканта Сергея Шнурова. Так, группа "Ленинград" выпустила клип, посвященный телеведущей. Певец провел параллель со старой лошадью, которая хочет всех научить правильной жизни. Артист прошелся и по ДТП с участием блондинки, в которой скончался человек. Также в песне говорится, что знаменитость родила сына не от экс-супруга Максима Виторгана.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 14:54 Источник: Ютуб-шоу "ASK" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

комментарии

Ответить:

Гость952481
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СТЕРВА ОНА И ЕСТЬ СТЕРВА А ПОТОМ ВСЕ ВИНОВАТЫ ИЗБАЛОВАННАЯ ЭГОИСТИЧНАЯ СКАНДАЛЬНАЯ УЖЕ СТАРЕЮЩАЯ ТЕТКА
Гость954319
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ДНИ, объясните по какой причине вы называете Собчак заездой. Заезданутая-возможно! Но звезда... В какой области? Уродливая до тошноты тетка. В преклонном возрасте. Ни красоты, ни ума, ни женственности, ни достижений. За что-бы не взялась-нигде высот не достигла. Суетится, изображает, выпендривается, пиарится, скандалит, эпатирует. А все равно НОЛЬ и навсегда НОЛЕМ останется. Гнусная баба...
Гость954325
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А Шнуров молодец Хоть кто то дал ей по сусалам
1

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