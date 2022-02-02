Известный ведущий добил изведенную Шнуровым Собчак

Ведущий передачи "Док-ток" на Первом канале Александр Гордон крепко приложил Ксению Собчак.



Журналист обвинил коллегу в двуличии. Он сказал, что не пересекается со звездой в студии шоу, потому что программа, которую ведет он, и та, что ведет Ксения Собчак, – два разных проекта. Александр Гордон заявил, что знаменитость демонстрирует разное поведение на ТВ и на "Ютуб".

Ведущий отметил, что у Ксении Собчак есть "пакостная манера" – звать для беседы людей, которые не являются для нее интересными. Он не понимает, зачем так поступать.



Напомним, СМИ ранее сообщали о том, что шоу "Док-Ток" Первого канала будет закрыто в связи со стартом нового телесезона и созданием новых передач. Однако руководство Первого канала опровергло информацию о закрытии шоу.

Отметим, что недавно Ксении Собчак вновь досталось от ее давнего оппонента в спорах – музыканта Сергея Шнурова. Так, группа "Ленинград" выпустила клип, посвященный телеведущей. Певец провел параллель со старой лошадью, которая хочет всех научить правильной жизни. Артист прошелся и по ДТП с участием блондинки, в которой скончался человек. Также в песне говорится, что знаменитость родила сына не от экс-супруга Максима Виторгана.