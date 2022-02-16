"Замечательный эксперимент": Наргиз раскрыла детали тайной свадьбы с молодым бойфрендом

Артистка встретила своего возлюбленного Антона Ловягина на рабочем месте: мужчина пришел на площадку техником и столкнулся с певицей. Между ними сразу пробежала искра.
Наргиз призналась, что никогда не страдала от нехватки мужского внимания: вокруг нее всегда были поклонники, мечтающие заполучить ее сердце. Но повезло только одному – простому технику, который оказался младше артистки на 12 лет. Закирова признается, что разница в возраст совершенно не ощущается, к тому же мужчине удается быть для своей возлюбленной надежным плечом, опорой и поддержкой.
Как оказалось, у пары все достаточно серьезно, ведь, как оказалось, артистка и техник уже успели пожениться, правда, не рассказав публике о радостном событии. Символическую церемонию они провели в Желтой мельнице Славы Полунина во Франции, однако оформлять документы в российском ЗАГСе пара не собирается. К слову, штамп в паспорте Закирова считает лишь формальностью.
"Это был замечательный эксперимент", — отметила артистка, рассказывая о церемонии.
Стоит отметить, что Наргиз Закирова была замужем трижды. Все браки принесли ей детей. Сейчас наследники уже взрослые, а у одного из них есть ребенок.