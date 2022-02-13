Боню заклеймили позором за желание выпендриться перед нищими россиянами

Теледива похвасталась дорогим нарядом.

Экс-участница "Дома-2", телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее гардероб ломится от одежды. Большинство вещей, которыми забиты шкафы знаменитости, она даже ни разу не надела.

Боня не скрывает, что тратит на наряды целое состояние, однако ходит практически всегда в одном и том же. Экс-участница телестройки бросила самой себе вызов – решила на целый год отказаться от шоппинга. Звезда уверена, что сможет прожить без импульсивных покупок.

В личном микроблоге Виктория похвасталась юбкой от Gucci, которую купила три года назад. По словам Бони, брендовая вещица все это время просто висела на вешалке.

Знающие люди в Интернете отметили, что юбчонка теледивы из коллекции 2018 года. Боня отдала за нее не менее двух тысяч евро, считают в Сети. Дескать, сегодня такую юбку можно продать за 200 тысяч рублей и месяц кормить четырех российских пенсионеров, например.

Некоторые пользователи Сети поддержали стремление Бони к разумному потреблению. Между тем, были и те, кто критиковал Викторию за желание выпендриться перед вконец обнищавшими россиянами. Звезду заклеймили позором. Дескать, с Нового года практически везде в стране повысилась стоимость проезда на общественном транспорте, взлетели цены на продукты питания, а коммунальные платежи вообще улетели в космос.

"Я тоже год без шоппинга, но не потому, что вещей много, а потому что денег на них нет", "Этим не хвастаться нужно, а стыдиться этого. Типа смотрите, сколько я выкинула денег на ветер. Просто позор", – рассуждают обитатели Интернета.