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Шоу-бизнес
Боню заклеймили позором за желание выпендриться перед нищими россиянами

Боню заклеймили позором за желание выпендриться перед нищими россиянами

Теледива похвасталась дорогим нарядом.
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Экс-участница "Дома-2", телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее гардероб ломится от одежды. Большинство вещей, которыми забиты шкафы знаменитости, она даже ни разу не надела.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Боня не скрывает, что тратит на наряды целое состояние, однако ходит практически всегда в одном и том же. Экс-участница телестройки бросила самой себе вызов – решила на целый год отказаться от шоппинга. Звезда уверена, что сможет прожить без импульсивных покупок.

В личном микроблоге Виктория похвасталась юбкой от Gucci, которую купила три года назад. По словам Бони, брендовая вещица все это время просто висела на вешалке.

Знающие люди в Интернете отметили, что юбчонка теледивы из коллекции 2018 года. Боня отдала за нее не менее двух тысяч евро, считают в Сети. Дескать, сегодня такую юбку можно продать за 200 тысяч рублей и месяц кормить четырех российских пенсионеров, например.

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Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Некоторые пользователи Сети поддержали стремление Бони к разумному потреблению. Между тем, были и те, кто критиковал Викторию за желание выпендриться перед вконец обнищавшими россиянами. Звезду заклеймили позором. Дескать, с Нового года практически везде в стране повысилась стоимость проезда на общественном транспорте, взлетели цены на продукты питания, а коммунальные платежи вообще улетели в космос.

"Я тоже год без шоппинга, но не потому, что вещей много, а потому что денег на них нет", "Этим не хвастаться нужно, а стыдиться этого. Типа смотрите, сколько я выкинула денег на ветер. Просто позор", – рассуждают обитатели Интернета.

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Виктория Боня. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2022, 02:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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