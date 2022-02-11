Сунувшую россиянам под нос зад Боню заподозрили в пластике: Обманываете народ!

Звезда серьезно следит за своим телом и старается всегда выглядеть отлично. Не так давно девушка заявила, что сбросила вес – отличный повод показать свою фигуру во всей красе.
Так Виктория и сделала: надела купальник и отправилась загорать, ну и, конечно, не упустила возможности, снять этот процесс на видео. Телеведущая предстала перед подписчиками в микрострингах, которые еле-еле скрывают ее пикантные части тела, и сверкнула пятой точкой. Экс-участница "Дома 2" откровенно призналась, что не использовала ни фильтров, ни фотошопа: все естественно и натурально. Однако внимательные и строгие подписчики заподозрили, что она использовала кое-что другое.
"Вика, вы, конечно, можете обманывать здесь народ, но сами себя-то… Все Ж почти одинаковые у всех, кто делает. И вы теперь всем выставляете свою новую Ж с прессом", – написала одна из подписчиц.
Многие преданные фанаты принялись спорить с автором комментария, считая, что после пластики должны остаться шрамы. К обсуждению подключилась и сама теледива:
"Они об этом не думают", – написала Боня в ответ на комментарий о шрамах.
Но это не единственное, что вызвало гнев у поклонников Виктории. Многим снимки и видео звезды, без стеснения сверкнувшей своими прелестями, показались чересчур откровенными. Пользователи посоветовали экс-участнице "Дома 2" в свои 42 года быть скромнее.