Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак

Писательница прокомментировала встречу с теледивой.

Недавно Татьяна Толстая завела влог на "Ютуб" и назвала его "Белый шум". Пообщаться в рамках канала писательница пригласила журналистку и ведущую Ксению Собчак. Беседа знаменитостей не задалась. В свежем интервью Татьяна Никитична вылила на теледиву ушат помоев.

Как рассказала Толстая, Собчак переносила встречу примерно раз пять, а когда все же нашла время для разговора, опоздала на полчаса. Татьяна Никитична на Ксению не обиделась. Писательница представила, что пришла в зоопарк наблюдать за поводками животного в дикой природе и ждать, "пока проснется лиса, лежащая пыльным мешком в углу".

Толстая с юмором заметила, что готова была ждать Собчак столько, сколько потребуется. "Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели", – съязвила деятельница литературы. Впрочем, Татьяна Никитична добавила, что своими выходками Ксения показала реальное отношение к ней.

Татьяна Толстая отметила, что Ксения Собчак имеет удивительно ценное умение – ее вообще не волнует человек, попавший к ней на интервью. Дескать, журналистка "присасывается, как пиявка" и "потрошит" несчастного гостя. Писательница подчеркнула, что "у пиявки нет совести", ее главная задача "насосаться". Так и Собчак не отлипнет от человека, пока не получит желаемое.

Между тем Татьяна Никитична отметила, что на данном этапе мы видим не самую плохую версию Ксении. Любовь к Константину Богомолову и материнство немного "очеловечивают" теледиву.