Абсолютно голая Бритни Спирс раскрыла публике сексуальные фантазии: Мне нравится сосать

Популярная американская певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс всегда умела эпатировать публику. Даже в сорок лет звезда все еще будоражит умы миллионов поклонников. Конечно, особой популярностью она пользуется среди мужчин и совсем не случайно.
Давеча обладательница премии "Грэмми" шокировала народ новым скандальным заявлением... и поведением. Поп-звезда опубликовала в своих социальных сетях абсолютно голое фото. На снимке обнаженная танцовщица лежала в ванной, закрывая руками грудь.
При этом скрещенные ноги скрывали от посторонних глаз другое причинное место. Впрочем, на всякий случай Бритни Спирс закрыла свою прелесть цветочком. Но этим все не обошлось.
Подпись к фотографии тоже заставила поклонников певицы обратить на нее внимание. Американская поп-исполнительница написала: "I like to suck", что дословно можно перевести как
"Мне нравится сосать".
Оставшийся набор текста, видимо, дословно не переводится. Скорее всего, они посвящены не сексуальным позывам, а другой теме. Возможно, Бритни Спирс использовала выражения на сленге.
Так или иначе, непереводимый набор слов понравился ее поклонникам. Фанаты звезды написали в комментариях слова поддержки. Некоторые, возможно, буквально восприняли сексуальное признание Бритни Спирс и отправили ей смайлики с сердечками.