Налакавшегося Панина потянуло на откровения: Как я всю жизнь пил

Актер вернулся из России в Испанию, где постоянно проживает с дочерью Аней. Он опубликовал в своем микроблоге свежее фото. Поклонники заметили, что Алексей Панин после уколов красоты преобразился в лучшую сторону: его лицо стало более свежим.
Артист поделился с фолловерами мыслями на тему напитков. "Не понимаю как я всю жизнь пил обычный кофе, если на планете все это время существовал карахильо", – заявил Алексей Панин.
Отметим, что карахильо – это испанский кофейный напиток, который представляет собой смесь кофе и бренди или рома. Судя по всему, такой кофе пришелся Алексею Панину по вкусу и, налакавшись, его потянуло на откровения.
Напомним, что актер приобрел скандальную славу из-за откровений о личной жизни. Так, звезда театра и кино не скрывает, что участвовала в оргиях. Также в Сеть несколько раз попадали интимные видео с участием Алексея Панина.
Кроме того, многие россияне считают, что артист своим эпатажным и развратным поведением подает неподобающий пример дочери. При этом сам он души не чает в девочке, и она отвечает отцу тем же. Алексей Панин много времени и внимания уделает наследнице.