Внешний вид обколотого Панина вызвал оторопь

Чтобы поддерживать красоту и молодость, актер обратился к косметологу и обколол лицо. Об этом он поведал в своем "Инстаграм".

Звезда фильма "Жмурки" некоторое время назад покинул Родину и перебрался в солнечную Испанию. Теперь вместе с возлюбленной и дочкой он живет под Аликанте. Недавно актер все-таки решил вернуться в Россию, о чем сообщил в своем микроблоге.

Накануне он решил посетить косметолога и сделать уколы красоты. Актер выложил селфи, представ во всей красе. Так, Панин выглядит заметно помолодевшим. Видимо, работа косметолога сделала свое дело и избавила его от морщин. В своем "Инстаграм" он обратился к мастеру, поблагодарив ее за инъекции, которые сделали его молодым и красивым. "Спасибо за препараты", – написал артист. Он также отметил, что в Испании никудышные мастера.

Многие фанаты поддержали кумира, заявив, что Алексей хорошо выглядит. "Красавчик, нет слов", "Выглядишь очень даже", "Красивый. Светишься улыбкой, Леша! Будь здоров и счастлив!", "Алексей, прекрасно выглядите", – написали поклонники.

Однако некоторых комментаторов не впечатлило преображение Панина. "Мне кажется, вы переборщили с уколами. Скоро мимика исчезнет", – написал один из комментаторов.

Напомним, что негатив от общественности актер начал получать после слишком откровенных заявлений о своей личной жизни. Так, артист не скрывал, что участвовал в оргиях. Также в сеть несколько раз попадали интимные видео с участием Панина.