"Не является нормой": 14-летней дочери избитого Панина вынесли суровый приговор

Психолог Анастасия Волошина высказалась по поводу новой странной выходки Алексея Панина. Она пожалела дочку артиста.

На днях прошел бой между Алексеем Паниным и Никитой Пресняковым. После поединка актер выложил видео, в котором обматерил съемочную группу за то, что команда не так показала то, что происходило на самом деле. Поклонников смутило, что за всем этим следит его несовершеннолетняя дочь Аня.

"Образ жизни каждого человека складывается из многих показателей и факторов, в том числе наличием травматизаций, психо– и эго– травм, различного рода родовых тенденций, сценариев, шаблонов, установок, норм поведения и т.д. Все это определяет его поведенческие качества в социальной среде. И чем больше травматизаций, тем жестче, грубее и "нестандартней" поведение – что, соответственно, не является нормой", – дала характеристику Алексею Панину Анастасия Волошина.

По словам психолога, для ребенка вариант нормы – поведение родителя. Если же у наследника хорошая твердая внутренняя позиция и вариант нормы исходит из собственной позиции, то возможны конфликтные ситуации, где младший будет отстаивать собственную и отрицать позицию взрослого, подрывая, как для него, так и для себя его авторитет.

"Здесь ситуация для ребенка в целом в перспективе крайне неприятная, потому что у него, глядя на родителя – авторитета (это естественный процесс) формируется так называемый "уровень нормы поведения". Если родитель так себя ведет, и в семье это нормально, то складываются подобные шаблоны восприятия, все это может привести ребенка к подобному поведению в социальной среде, коммуникации и выстраивании отношений. А так, как жесткое поведение не является нормой, ребенок в перспективе может столкнуться с рядом социальных и коммуникационных проблем", – вынес эксперт суровый приговор девочке.