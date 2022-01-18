"Пренебрегает личной гигиеной": зачем врач залез Панину в рот

Стоматолог Вероника Рыжова проанализировала состояние зубов Алексея Панина.

Алексея Панина часто обсуждают из-за его поступков. То актер выложит обнаженную фотографию с пляжа, то покажет в "сторис" десерты в виде гениталий. На это раз он стал темой для разговора для стоматолога, который буквально залез к нему в рот, чтобы дать комментарий корреспонденту "Дни.ру".

"Если мы смотрим на старые фотографии Панина, то видим у него ярко выраженные проблемы с прикусом. У него есть скученность на фронтальном отделе, сужение нижней и верхней челюсти, несоответствие центральных линий зубов между собой и с центром лица. У актера проблемы с индивидуальной гигиеной полости рта. Большое скопление пигментирование зубного налета. Похоже на налет, который остается от курения", – высказалась Вероника Рыжова.

По словам врача, раньше артиста не волновала эстетика и здоровье. Так, на одном из фото виден кусок пищи, который застрял между зубами на верхней челюсти. Но судя по новым снимкам, его мнение изменилось.

"Мы уже видим светлые и ровные зубы на верхней челюсти. Смело можно предположить, что с третьего до третьего зуба на верхней челюсти у него установлены ортопедические конструкции. Это могут быть виниры или коронки. У него также сохраняется несоответствие верхних и нижних зубов, центральной линии, сужение в боковых отделах, скрученность во фронтальном отделе нижней челюсти. Таким образом, он добился незначительной эстетики, но учитывая специфику актера, это для него большой шаг. Можно также заметить, что в жевательном отделе отсутствует зуб — шестой на нижней челюсти справа. Стоит рекомендовать ему исправить прикус, установить эстетичные реставрации на всю линию улыбки и восстановить недостающие зубы", – подытожила Рыжова.